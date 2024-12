Controlli nelle aziende della provincia di Prato | sospese tre attività per lavoratori al nero

Leggi su Corrieretoscano.it

– Un’altra settimana didel gruppo interforze contro il lavoroe irregolare indi.È stata una settimana densa diquella iniziata il 5 dicembre scorso e che ha visto il gruppo di lavoro interistituzionale per il contrasto allo sfruttamento lavorativo – coordinato dalla prefettura – intervenire in tredel territoriole, sottoposte al controllo ispettivo congiunto di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Ispettorato del lavoro, Asl, Inps, vigili del fuoco, polizia nunicipale, Alia, Agenzia delle Dogane e Arpat.Complessivamente sono stati identificati 35 cittadini stranieri, di cui 13 presenti sul territorio nazionale senza titolo di soggiorno. Tutte lesono stateper l’impiego dirisultati assunti senza regolare contratto, in totale 19, ed uno dei titolari e? stato arrestato per l’elevato numero diclandestini impiegati all’interno dello stabilimento.