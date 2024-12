Lanazione.it - Collegio Santa Croce a Pisa: inaugurati i nuovi spazi grazie alla ristrutturazione

Un bene storico è stato restituitocittà. È il coro unisono del sindaco di, Michele Conti, e della rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna, Sabina Nuti, che ieri hanno inaugurato idelin Fossabanda. 69 posti letto e 3.400 metri quadrati coperti hanno restituito nuova vita al complesso edilizio trecentesco. "Si tratta – spiega Nuti – di un evento storico. Già dal 1° dicembre, 40 studenti, per la maggior parte dottorandi, hanno avuto l’opportunità di accedere al complesso. A gennaio, al rientro dalle vacanze, saranno aperte le ultime stanze e la struttura sarà utilizzata per le cosiddette "seasonal school" e per le lauree magistrali". L’intervento die acquisto è stato reso possibilea finanziamenti del Ministero dell’Università e della Ricerca, che ha contribuito con 5,48 milioni di euro (incluso il 75% del valore dell’immobile).