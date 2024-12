Tvpertutti.it - Ballando con le Stelle stasera: scaletta puntata e anticipazioni

Leggi su Tvpertutti.it

Dopo una settimana di stop dovuta all'inaugurazione della stagione 2024/2025 della Scala di Milano, tornacon lein diretta su Rai1 con la tanto attesa semifinale. Unadecisiva, in cui le coppie in gara si contenderanno l'accesso alla finalissima didel 21 dicembre. Milly Carlucci e Paolo Belli guideranno il pubblico attraverso unaricca di emozioni, ospiti d'eccezione e un enigma ancora irrisolto: Guillermo Mariotto sarà presente o è stato allontanato? Nelle ultime ore è letteralmente sparito. Dopo il suo abbandono, seguito da polemiche e critiche, il suo ritorno è incerto e potrebbe rappresentare un ulteriore colpo di scena in questa semifinale già ricca di emozioni.Con i 30 punti già conquistati grazie alla vittoria nella prima semifinale (QUI la classifica completa), Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca partono in vantaggio.