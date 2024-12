Gamberorosso.it - Tutto è compiuto: le bollicine italiane all'estero superano per la prima volta i vini rossi

o poi doveva accadere: lo spumante italiano venduto all’ha superato per lae bianchi. L’analisi dell’Osservatorio Uiv sull’export dei nove mesi parla chiaro: le bottiglie didirette oltreconfine sono state 528 milioni, quelle die rosati 524 milioni. Ancora più netto lo scarto con i bianchi, fermi a 460 milioni di bottiglie. In pratica, al netto dell’incremento in doppia cifra delle, la crescita dell’export italiano (a volume) passerebbe dal +3,4% complessivo a un +0,5%.Lesono popIl cambio al vertice dell’export italiano è destinato a consolidarsi alla luce di una corsa, quella delle, che ha visto quintuplicare la propria produzione nel giro di vent’anni e che – secondo l’Osservatorio Uiv-Ismea – si appresta a infrangere la quota record di 1 miliardo di bottiglie entro la fine dell’anno, con 355 milioni di pezzi consumati in Italia e nel mondo solo per le festività.