Treviso rissa in centro tra giovanissimi | ferito 22enne è grave

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Un ragazzo è stato colpito al collo con un coccio di bottiglia e versa in gravissime condizioni. L’episodio è accaduto poco prima delle 22 di questa sera in via Castelmenardo, neldi, durante unascoppiata tra una decina di giovani, tra cui anche dei minorenni. Il giovane italiano di 22 anni è statoal collo con un coccio di bottiglia raccolto da terra e ha perso molto sangue. Sarebbero già stati tutti identificati e fermati dalla Squadra mobile dii circa dieci partecipanti alla. Dalle prime informazioni, lasarebbe scoppiata per motivi legati a degli stupefacenti, i fermati sarebbero tutti stranieri di seconda generazione non residenti in città, e tra di loro ci sarebbero almeno tre ragazzine minorenni. “Questa città è sicura e non è abituata a questo genere di cose”, il commento del sindaco diMario Conte all’emittente Rete Veneta.