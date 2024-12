Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-12-2024 ore 09:30

Luceverdedalla redazione Buongiorno ben trovati all’ascolto mezzi pubblici a rischio fino alle 17 Dopodiché torneranno a viaggiare fino alle 20 per poi riprendere lo sciopero fino alle 24 l’agitazione coinvolge la rete Atac e i bus e periferici gestiti da operatori privati fuori città interessate le linee di Astral Cotral la TAC per sapere che al momento le metro a e ci sono chiuse la linea B B1 prosegue il servizio con riduzioni di corse chiusa anche la ferrotramvia termini-centocelle E possibili riduzioni di servizio per bus e tram per quanto riguarda ilCi sono ancora code sulla tangenziale anche se notevolmente ridotte ora segnalati tra la Nomentana e Corso Francia direzione Stadio Olimpico in entrata acode sul treno Urbano della A24 da Tor Cervara alla tangenziale mentre dalla motorizzazione civile all’aeroporto dell’Urbe troviamo con dei sola code anche sulla Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti sul Raccordo Anulare rallentamenti attratti in centro possibili difficoltà per un corteo da poco partito da Piazzale Tiburtino alla volta di Piazza Dell’Indipendenza temporanee chiusure Quindi al passaggio dei manifestanti dettagli di queste ed altre notizie come sempre sul sito