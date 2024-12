Ilrestodelcarlino.it - Torna Playlist: la rassegna musicale di Amat tra gospel, rock e fado

, lacurata da. L’undicesima edizione, benedetta dal vicesindaco Vimini per la qualità e l’offerta diversificata di generi, si dislocherà tra Teatro Rossini, Teatro Sperimentale e chiesa dell’Annunziata. Il programma si apre il 29 dicembre al Teatro Rossini con un appuntamento natalizio all’insegna delcon i WashingtonSingers, prestigioso coro votato come miglior gruppo della regione di Washington. Si riprende nel 2025 (il 9 gennaio) al Teatro Sperimentale con Crema e Mivergogno. Rappresentanti di un pop particolare proporranno nuove canzoni dopo il successo "emotivo" dell’album Cinema soda, uscito nel 2023. A loro si unisce Mivergogno, progettoindipendente di Daniele Gatto. Il 16 gennaio al Teatro Rossini arriva Matthew Lee con The Prince Of’n’Roll Tour.