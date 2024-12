Quotidiano.net - Text neck syndrome: l'impatto della sindrome da smartphone sulla postura

Le statistiche parlano di 5,55 ore. È il tempo che gli italiani trascorrono ogni giorno davanti a uno schermo, principalmente quello dello. Questo dice molto su quanto siamo iperconnessi, ma non rivela nulla sulle conseguenze che possono esserci a livello fisico. Guardare il cellulare comporta una serie di posizioni - occhi fissi sullo schermo, testa inclinata verso il basso, collo in flessione, schiena curva, spalle chiuse in avanti, rotazioni del polso - che, prolungate nel tempo, sono responsabili di unapotenzialmente dannosa per il rachide cervicale e dell’insorgere di una nuova patologia sempre più diffusa: la, oda. Quando si legge, si scrive un messaggio o si scrollano i social, si assume una posizione che grava sul tratto cervicale con un carico passivo dovuto al pesotesta.