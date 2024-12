Anteprima24.it - Team Altamura – Avellino, le probabili formazioni

Tempo di lettura: 3 minutiUltima gara del girone d’andata del Girone C di Serie C per l’. Alle 20:30 la formazione di Raffaele Biancolino affronterà il. Squadra che ospiterà i lupi tra le mura amiche del “Tonino D’Angelo“, prima della gara ci sarà l’inaugurazione con l’intervento del Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e il presidente della Serie C Matteo Marani. Saranno 500 i tifosi dell’che faranno tappa nella cittadina pugliese.Il tecnico dovrà fare i conti con l’assenza di Michele D’Ausilio. Dopo il post pubblicato sui social, la società irpina ha fornito il report per il trequartista: “in seguito a continui fastidi accusati al flessore della gamba destra ha praticato esami strumentali che non hanno evidenziato lesioni. Nel punto di dolenza, attraverso altre approfondite indagini, è stata riscontrata una non perfetta cicatrizzazione del ventre muscolare.