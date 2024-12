Tajani a Fi | dobbiamo saper aggregare non accontentarci del 10%

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 13 dic. (askanews) – “avere un partito più forte anche pernuovi amici che possono essere alleati federati. Non mi interessa la formula, mi interessa il progetto.avere una Forza Italia più organizzata e più radicata capillarmente sul territorio. Ecco perché dal primo gennaio bisogna cambiare registro. Non possiamo continuare addel 10%, mafare un salto di qualità, certamente politico, ma anche organizzativo”. Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia Antonionella sua relazione al Consiglio nazionale del partito, in corso alla Camera. “Insomma – ha proseguito– bisogna stringere le maglie della rete che oggi è troppo larga perché quelle persone che potenzialmente cercano noi devono essere cercate da noi, perché ci stanno aspettando, hanno aperto la porta ma se nessuno di noi va a bussare a quella porta.