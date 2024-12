Sud Palazzo Chigi | 6 885 richieste Zes unica per 25 miliardi

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 13 dic. (askanews) – Sono 6.885 i soggetti che hanno richiesto il credito d’imposta per investimenti nella ZES, per un valore complessivo di 2,551di euro, che verrà integralmente riconosciuto. Sono questi i dati definivi comti alla Presidenza del Consiglio dall’Agenzia delle Entrate. Lo com, sottolineando un “risultato straordinario, la cui rappresentazione sarà oggetto di una Cabina di regia dedicata, il 23 dicembre prossimo”. Per assicurare la percentuale massima di aiuto – si legge in una nota – l’esecutivo ha stanziato nel mese di agosto ulteriori risorse a sostegno delle imprese, in risposta alle esigenze manifestate dal tessuto produttivo e all’interesse sollevato dall’istituzione della ZESdel Mezzogiorno. “Ancora una volta – prosegue il comto – viene confermata l’efficacia della ZESe la sua capacità di determinare concreto sviluppo economico per il Meridione, come testimoniano le 413 autorizzazioni uniche rilasciate dalla sua introduzione a oggi, per un valore ulteriore di 2,4di investimento e oltre settemila occupati.