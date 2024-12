Lanazione.it - Shakespeare a Siena: 'Molto rumore per nulla' con Lodo Guenzi e Sara Putignano

Non poteva mancare un tocco dialla stagione dei Teatri di. E allora ecco che da stasera, per le consuete tre repliche (oggi e domani alle 21, domenica alle 17), sarà in scena ‘per’. Per il cartellone del Sipario rosso,nno i protagonisti di questo grande classico, per la regia di Veronica Cruciani e Margherita Laera. Scene di Anna Varaldo, musiche di John Cascone, costumi di Erika Carretta, luci di Gianni Staropoli, movimenti di scena di Marta Ciappina. Tante trame che si intrecciano, in una Messina bucolica in cui alcuni soldati di ritorno dalla guerra si fermano a casa di un rispettabile nobiluomo e scoccano innamoramenti, battibecchi, sotterfugi, tradimenti veri e presunti. Matrimoni in vista, strategie, punzecchiature e schermaglie amorose, sempre in bilico tra commedia e dramma, per uno dei lavori più rappresentati del poeta e drammaturgo inglese.