Sgrammatura, il Governo corre ai ripari

Roma, 13 dicembre 2024 – E’ una pratica commerciale di per sé non stta, anche se fastidiosa. Detta anche shrinkflation, prevede la vendita di un prodotto allo stesso prezzo di sempre, ma con una quantità inferiore. E’ una tecnica di marketing diffusa in tutto il mondo, ma che in non poche circostanze ha destato sospetti, se non altro per una comunicazione giudicata dai consumatori non adeguata. Cosa prevede il ddl Connza Nel ddl Connza approvato alla Camera nei giorni scorsi, vi è una misura contro la shrinkflation: un’etichetta obbligatoria, da inserire su tutte le confezioni che sono state oggetto di modifiche alla quantità venduta, da apporre per almeno 6 mesi dall’inizio della commercializzazione. Se passerà anche in Senato, la legge dunque prevede questa tutela per il consumatore, e l’obbligo per le aziende a partire dall’1 aprile 2025.