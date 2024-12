Scendono i tassi. In Italia le tasse invece...

Leggi su Ildenaro.it

A Siracusa, città natale di Santa Lucia, per tradizione nel giorno della ricorrenza, oggi, succede qualcosa di simile al giorno di Natale. La Santa visiva, seppure invisibile come impone il suo status, “porta”, secondo la tradizione, doni ai suoi devoti, anticipando, in tono minore e senza intaccarne il primato, l’usanza must del giorno 25 prossimo venturo. È successo che ieri la Santa abbia avuto una botta di vita terrena e sia riuscita a aprire gli occhi di Christine Lagarde, Presidente della Bce. La stessa ha comunicato che la banca in cui siede al vertice ha deciso di ridurre il tasso dell’ Euro dello 0,25 %, che di conseguenza si attesta sul 3%. La manovra di cui sopra è diventata concreta dopo un tira e molla piuttosto lungo e generico, su cui avranno influito anche le riserve di un gruppo colorito di pensiero.