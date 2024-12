Ilgiornaleditalia.it - Sapessi com'è strano sentirsi di morire a Milano

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Cronaca di una giornata particolare, tra smart working, parole di stoppa e una modernità artificiale che non lascia speranze. Ecco come vive la gente, invecchiando senza prospettive e senza socialità. Inchiodata al non saper che fare, al vuoto di una "call", alla paura di ritrovarsi fuori, Da