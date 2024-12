Laprimapagina.it - Santamarya: dal 13 dicembre il nuovo ep

Leggi su Laprimapagina.it

Da venerdì 132024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “LIBERI DI SCAPPARE PER SEMPRE”, ilEP deiper Matilde Dischi. “Liberi di scappare per sempre” è ilEP dei, un viaggio sospeso tra sogno e realtà, che unisce synth psichedelici, chitarre sintetizzate e melodie eteree. Il titolo evoca il desiderio di evasione e la ricerca di un altrove, intrecciandosi con immagini suggestive come “spostare le nuvole con le mani” o “mettere la mano qui, se vuoi trovare la California”. Tra malinconia e nuove possibilità, i sei brani dellavoro discografico raccontano storie di nostalgie e frammenti di giovinezza, accompagnati da un sound che miscela dream pop, cantautorato e psichedelia.L’EP è stato prodotto in collaborazione con Matteo Domenichelli (Giorgio Poi, autore per Bomba Dischi) presso il Jedi Sound Studio di Roma e successivamente mixato e masterizzato da Jesse Germanò.