Sport.periodicodaily.com - Qualificazioni Mondiali 2026: il sorteggio dei gironi

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Si è svolto a Zurigo ildeiper leche si disputeranno in Canda, Messico e Stati Uniti, il primo a 48 squadre, tra cui 16 e non più 13, saranno europee. Il girone dell’Italia dipenderà dal quarto di finale di Nations League contro la Germania, in quanto in caso di vittoria finirebbero nel gruppo A con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo, mentre in casa di sconfitta affronterebbero nel gruppo I Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia.: I 12GRUPPO A: Vincente Germania/ItaliaSlovacchiaIrlanda del NordLussemburgoGRUPPO BSvizzeraSveziaSloveniaKosovoGRUPPO CPerdente Portogallo/DanimarcaGreciaScoziaBielorussiaGRUPPO DVincente Francia/CroaziaUcrainaIslandaAzerbaigianGRUPPO EVincente Spagna/OlandaTurchiaGeorgiaBulgariaGRUPPO FVincente Portogallo/DanimarcaUngheriaIrlandaArmeniaGRUPPO GPerdente Spagna/OlandaPoloniaFinlandiaLituaniaMaltaGRUPPO HAustriaRomaniaBosniaCiproSan MarinoGRUPPO IPerdente Germania/ItaliaNorvegiaIsraeleEstoniaMoldaviaGRUPPO JBelgioGallesMacedonia del NordKazakistanLiechsteinGRUPPO KInghilterraSerbiaAlbaniaLettoniaAndorraGRUPPO LPerdente Francia/CroaziaRepubblica CecaMontenegroFar OerGibilterraCOME FUNZIONA ILLe 54 nazionali europee sono suddivise in 12 gruppi, 6 da cinque e 6 da quattro.