Pfizer, Certificazione per la Parità di genere per il 2° anno di fila

MILANO (ITALPRESS) –conferma per il secondoconsecutivo laper ladiUNI/PdR 125:2022, avendo superato con esito positivo l’audit di sorveglianza annuale sul mantenimento della: “un riconoscimento che testimonia la capacità di aver adottato negli anni misure concrete per favorire un ambiente lavorativo rispettoso delle pari opportunità”, spiega una nota. Il riconoscimento, ottenuto attraverso l’attività di audit di RINA – una delle principali società di, attiva in più di 70 paesi – è un’ulteriore conferma delle scelte dell’azienda farmaceutica, sempre più caratterizzate da equità e inclusione, volte a favorire il benessere aziendale, improntate a diffondere la cultura del rispetto e della non discriminazione nella società.