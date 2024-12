Per Marracash ‘È finita la pace’ | La resa dei conti questo disco è un guanto di guerra

Leggi su Funweek.it

chiude la trilogia cominciata con ‘Persona’ ed è anche il l’ultimo capitolo di un percorso personale in cui ho cercato di trovare una mia voce, un modo mio di fare musica. E credo che, di fatto, proprio la ricerca e l’accettazione di se stessi sia il tema di tutta la trilogia”. Cosìpresenta il suo nuovo progettografico, ‘Èla(Island Records/Universal Music), uscito a sorpvenerdì 13 dicembre. Per l’occasione, l’artista si racconta esplorando in profondità il processo creativo e umano affrontato negli ultimi anni.Se in ‘Persona’ “il rapper di periferia, metteva in crisi le sue convinzioni, la sua carriera e tutto quello in cui aveva creduto fino a quel momento”. E in ‘Noi, Loro, Gli altri’ in cui “il conflitto che avevo dentro si allargava a livello sociale, perché tutti vedevamo polarizzarsi le opinioni”.