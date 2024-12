Partite piratate su Facebook e Instagram la Serie A si allea con Meta per bloccare i furbetti | come funziona l’accordo

Leggi su Open.online

Una rivoluzione nel mondo del calcio è in arrivo, ma questa volta non sul campo. La legaA ha infatti raggiunto un accordo con, l’azienda guidata da Mark Zuckerberg, per combattere la pirateria online. La Lega avrà accesso al sistema “Rights Manager” che permetterà di proteggere i contenuti, live compresi, in tutto il mondo. Allo studio anche un sistema di segnalazioni in modo da avvisaredella condivisione dellesui propri social. È la prima collaborazione tra Lega e un’azienda tecnologica nel campo della tutela dei contenuti.Cosa prevede: il sistema Rights Manager“Rights Manager” è un sistema di gestione dei contenuti sviluppato dasenza alcun costo per i detentori dei diritti. Grazie a questo strumento, la LegaA non solo sarà in grado di monitorare quando i suoi contenuti vengono caricati su sociala livello globale, ma sarà anche capace diautomaticamente e con facilità le violazioni online.