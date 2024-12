Ilgiorno.it - Nino Ciccarelli, capo dei Viking interisti, in carcere: deve scontare una pena di tre anni e sei mesi

Milano, 13 dicembre 2024 – Arrestato questa mattinasoprannominato “Tre Lame”, storicoultras dell’Inter. Il fondatore dei, di 55, è stato fermato dai carabinieri per un cumulo di pene a tree sei, daora definitivamente in. Non c'erano state conseguenze, per lui, dopo l'inchiesta "doppia curva" che ha smantellato i vertici delle curve di Inter e Milan. Aveva subito una perquisizione ma non era stato iscritto nel registro degli indagati. Era così rimasto un punto di riferimento dei supporter nerazzurri. Oggi anche questa figura viene meno. Proprio nei giorni caldi dell’inchiesta della Procura di Milano, che aveva azzerato vertici e direttivi delle due curve milanesi,si era espresso attraverso i social: “Non si molla, la Curvaandare avanti”.