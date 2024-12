Net Zero Cities | il programma di Bergamo e altre città italiane finanziato dall’Europa con 15 milioni di euro

Bergamonews.it - “Net Zero Cities”: il programma di Bergamo e altre città italiane finanziato dall’Europa con 1,5 milioni di euro

Leggi su Bergamonews.it

. Ilpeo “Net” ha annunciato di avercon 22di26 progetti di 48pee il cui scopo è abilitare lealla trasformazione nella gestione della risorsa idrica ed energetica. Fra questi, è stato, il progetto “NetDistrict”, presentato dai Comuni di Prato (coordinatore),, Parma e Roma, insieme all’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile, per un importo complessivo di 1,5di.Il finanziamento arriva a seguito della call “The Enabling City Transformation”, che si era chiusa lo scorso 14 ottobre ed era riservata ai comuni facenti parte del“Net” per la neutralità climatica entro il 2030. I finanziamenti sono provenienti dalHorizonpe.L’obiettivo di “NetDistrict”, che si svolgerà indicativamente nel periodo aprile 2025 – settembre 2026 (18 mesi), è realizzare studi e progetti innovativi per la gestione virtuosa dei sistemi energetici e delle risorse idriche nei rispettivi distretti produttivi, in ottica di maggiore sostenibilità, al fine di contribuire all’obiettivo della neutralità climatica.