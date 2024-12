Mistermovie.it - Mister Movie | Stefano De Martino inarrestabile ad “Affari Tuoi” batte il record di ascolti

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Da quando ha preso in mano le redini di “”,Deha messo a segno risultati straordinari. Giovedì 12 dicembre, il game show ha registrato un ascolto stellare, con oltre 6 milioni di spettatori e uno share del 28.2%,ndo ogniprecedente. Questi numeri hanno messo in seria difficoltà il competitor diretto, “Striscia La Notizia”, dimostrando quanto la scelta di affidare a Dela conduzione sia stata vincente.diperDeadIl successo straordinario diDeha spento ogni polemica sul contratto milionario che lo ha visto strappare alla Rai una cifra da capogiro: 8 milioni di euro per 4 anni di esclusiva. Questo traguardo segna una grande affermazione per l’ex ballerino di “Amici”, ormai diventato uno dei volti più amati e seguiti della televisione italiana.