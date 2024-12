Linkiesta.it - La moda dei bambini trans finalmente vacilla, ma i giornali fanno finta di nulla

Una notizia che non viene ripresa daiè una notizia? Elon Musk ha ragione quando dice che adesso i media siamo noi? Non lo so, quello che so è che il mondo è pieno di persone che commentano con «FONTE?!» sia i passi della Bibbia che il New York Times, e su una delle due cose hanno ragione. Forse mi sono distratta, ma non sono riuscita a trovare sui maggiori quotidiani italiani diversi fatti che ho appreso da X: questo qualifica i, me o X? Ho letto che un uomo è entrato in una scuola elementare in California e ha sparato a duecome «risposta al coinvolgimento dell’America nel genocidio e nell’oppressione dei palestinesi e negli attacchi allo Yemen». Forse non è una notizia. Ho letto, come ogni anno, che un Comune ha messo come luminarie la scritta XMAS ed è stato, come ogni anno, classificato come un attacco all’ Italia democratica e antifascista.