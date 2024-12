Movieplayer.it - Joker: Folie à Deux, Quentin Tarantino replica alle critiche: "Cosa ve ne frega di quello che mi piace?"

Leggi su Movieplayer.it

Col suo linguaggio colorito, il regista de Le iene e Pulp Fiction ha risposto per le rime a tutti i detrattori suoi e del sequel diè carico a pttoni. La sua dichiarazione d'amore nei confronti diha suscitato lo sdegno dei cinefili puristi che sono insorti contro chi ha cercato di "salvare il film",in primis. Ma il regista californiano non sta zitto e risponde per le rime a chi lo critica per aver apprezzato il musical con Lady Gaga e Joaquin Phoenix. Ospite in un episodio della Joe Rogan Experience, il regista ha tuonato: "Vado a uno show e dico che mi2. Ora ci sono 150 articoli a riguardo. Una persona ascolta la