Il mio piano B nella vita? Fare la direttrice di pompe funebri | la rivelazione di Angelina Jolie

delle. Colpo a sorpresa al Tonight show di Jimmy Fallon. La celebre star hollywoodiana è tornata a sedersi sulla poltrona di un talk dopo dieci anni entrando scalza per via dei postumi di un problema temporaneo ad un piede. Dopo aver dichiarato di non sentirsi a suo agio nei talk, ha promosso il suo nuovo film Maria, dove interpreta la celebre cantante d’opera Maria Callas e ha infine risposto alle solite buffe curiosità proposte da Fallon.Tra queste l’idea avuta dadi crearsi una carriera dadi. “Quando mio nonno è morto, ricordo di aver pensato che non era così che un funerale avrebbe dovuto essere. Doveva essere una celebrazione della. Non avendo paura della morte e sentendomi a mio agio con essa, ho pensato: “Potrebbe essere una strada interessante.