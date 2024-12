Justcalcio.com - Il calciatore ‘invincibile’ che sfida il Real Madrid in Champions League: l’acquisto stellare dell’Atalanta

2024-12-10 13:34:28 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue:La squadra più in forma d’Europa attende il– l’Atalanta ha 13 partite senza sconfitte e nove vittorie consecutive – e uninvincibile: Kouakou Odilon Dorgeless Kossounou (Abidjan, 2001). Grafico delle prestazioni di Odilon Kossounou.DribblareIl difensore centrale, in prestito dal Bayer Leverkusen, può vantarsi di essere, insieme a Rodrigo Hernández e ai suoi ex compagni di squadra Hofmann, Hradecky e Stanisicil giocatore che meno partite ha perso dall’inizio della scorsa stagione. Ha giocato, tra club e Nazionale, 53 partite con un pareggio spettacolare: 43 vittorie, otto pareggi e una sola sconfitta.