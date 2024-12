Vanityfair.it - Guglielmo Scilla e Camilla Boniardi (Camihawke): «A teatro vogliamo disattendere le aspettative degli altri: noi, figli della performance, non possiamo farci condizionare»

Il web li vorrebbe fidanzati, loro sono grandi amici. Ora le star dei social portano auno spettacolo di «avanguardia pura». E qui raccontano anche chi sono stati, attraverso alcune Polaroid. Lui: «A 14 anni ho fatto coming out con me stesso». Lei: «Da adolescente non mi piaceva più il mio corpo»