Giulia Valentina dice addio a Gue l’amata cagnolina | La forza non mi basta

Gue, uno dei dolcissimi Chihuahua di, non c’è più. La bianca, particolarissima per via della lingua sempre in bella mostra, è venuta a mancare dopo undici anni di amore incondizionato della sua padrona e dei followers che da sempre seguono l’influencer.A dare la notizia è stata proprio, con una lunga dedica sul suo profilo Instagram coronata da una serie di bellissime foto.Morta Gue, la “Wawa” diAbbiamo imparato a conoscerla, proprio come Chewbecca, attraverso le storie e i post che raccontavano i loro piccoli momenti quotidiani.Gue, la dolcissima chihuahua dal pelo corto e dalla lunga linguetta sempre in vista, è venuta a mancare dopo 11 anni insieme a. Una perdita che lascia un vuoto profondo nel cuore dell’influencer, da poco diventata mamma del suo primo bambino.