Quotidiano.net - Freni, in manovra ci sarà un prelievo sulle scommesse

Leggi su Quotidiano.net

"Ciun". Lo conferma il sottosegretario al Mef Federicoreplicando a cronisti che gli chiedevano dell'ipotesi di unonline per destinare fondi alle infrastrutture sportive. "Non vi so dire se finalizzato o meno ma ci". Sale poi, a partire da aprile 2025, di 50 centesimi l'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri per voli extra-Ue. La misura inserita in un emendamento alladei relatori depositato in commissione Bilancio riguarda gli scali italiani che abbiano un traffico superiore a 10 milioni di passeggeri l'anno. Si tratterebbe - in base a stime citate dalla relazione tecnica allegata all'emendamento - di 6 scali aeroportuali - tra i più grandi - e l'incremento di gettito che potrebbe derivarne è stimato in 5,33 milioni per il 2025 (considerando che la misura parte da aprile) e 8 milioni per il 2026.