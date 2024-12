Biccy.it - Flavia Vento valuta azioni legali contro Mammucari. “Ce l’ha con me da quando ci provava e non mi piaceva”

La battuta che Teoha fatto a Francesca Fagnani durante l’intervista a Belve (“Ma io queste cose non le ho mai dette, ma non sono, ma che mi stai a raccontare le barzellette?”) non è affatto piaciuta alla diretta interessata che ha confessato di starndo addirittura di querelarlo. Lo ha dichiarato a Monica Setta durante l’ultima registrazione di Storie Di Donne Al Bivio (puntata che vedremo su Rai2 il prossimo 18 dicembre).Dopo aver scritto sui social: “Scusa Teo, ma in che senso hai detto ieri a Belve io non sono mica?“, da Monica Setta – come anticipato da ANSA – ha dichiarato: “Sono rimasta molto offesa dalla battuta di Teo. Dicendo a Francesca Fagnani ‘Non sono lae dunque non puoi prendermi in giro’ mi ha fatto passare per quella che non sono.