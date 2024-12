Quotidiano.net - Ferrovie dello Stato: piano strategico 2025-2029 con 100 miliardi di investimenti

Per i viaggiatori la buona notizia è nell’obiettivo prefiguato dall’ad Stefano Donnarumma: elevare "il Gruppo a frontiera dell’eccellenza", anche raggiungendo la miglior performance di sempre attraverso il recupero della puntualità per oltre 50mila treni all’anno. È uno dei punti in cui si articola ildelle. Sul tavolo oltre 100di euro diin cinque anni e una profonda trasformazione dell’azienda per contribuire allo sviluppo del Paese e confermare l’Europa come proprio mercato domestico. Attraverso un approccio industriale e undi azioni qualificato con circa 250 indicatori di performance da raggiungere nei prossimi cinque anni, il Gruppo Fs punta a rafforzare la resilienza della rete ferroviaria e stradale, migliorare la qualità del servizio, supportare il completamento delle infrastrutture e a promuovere una mobilità sempre più sostenibile.