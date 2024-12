Ilfattoquotidiano.it - Felice Maniero manda una lettera di scuse per la morte di Cristina Pavesi: “Responsabile per la sua uccisione. Aveva l’età dei miei figli”

Il boss della Mala del Brenta scrive unae chiede perdono, trentaquattro anni dopo., il veneziano che si è resodi una lunga stagione di sangue e attività criminali in Veneto, ha scelto il 13 dicembre per inviare un messaggio ai familiari di, nello stesso giorno in cui nel 1990 la ventenne rimase vittima di una tentata rapina, con uso di esplosivo, da parte della banda. Quel giorno un vagone postale era diretto verso Padova e si incrociò con un convoglio passeggeri proveniente dalla direzione opposta quando venne investito dall’esplosione.stava tornando da un colloquio all’università e per lei non ci fu scampo nella collisione tra i due treni., che è passato dal ruolo di capo della mala (definita con sentenza una cosca mafiosa) a pentito, prende lo spunto dal fatto che la sua villa a Campolongo Maggiore, confiscata dallo Stato e ceduta al Comune per farne la “Casa delle associazioni”, è stata intitolata a