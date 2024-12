Lanazione.it - Esplosione nell’impianto Eni. L’ipotesi: scintilla dal cellulare. “Ma è proibito tenerli accesi”

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 13 dicembre 2024 – “Per cinque secondi. Sono salvo per cinque benedetti secondi”. Scuote la mano aperta, Massimiliano Niccolai, 60 anni, mentre una lacrima gli segna il volto sul portone di casa a Scandicci. È lui il super testimone del disastro nel deposito Eni di Calenzano, Firenze. E, forse, non se n’è ancora reso conto. “Ero appena sceso dalla cabina del camion – spiega il camionista di Scandicci –, ma non ho fatto in tempo neanche a richiudere lo sportello che sono stato sbalzato a cinque metri di distanza dall’onda d’urto. Se fossi rimasto al volante ora sarei morto, la cisterna mi ha salvato”. Aveva posteggiato al box numero 10 della pensilina, a pochi metri di distanza dalla corsia dove erano in corso i lavori di manutenzione. Passando ha visto tutto e tutti: i lavori alla corsia 6, i manutentori e i suoi colleghi, in particolare Vincenzo Martinelli, la vittima numero uno.