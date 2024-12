Emirati Arabi, in arrivo nuovi investimenti nel Belpaese

Leggi su Ildenaro.it

GliUniti puntano sull’Italia. Tra le principali economie del Golfo Persico e una delle più dinamiche a livello mondiale, gli EAU stanno rivolgendo un interesse crescente verso l’Italia e il suo modello produttivo. Questa nuova dinamica offre interessanti opportunità per le imprese italiane, ma richiede anche una comprensione profonda delle specificità di questo mercato.Il periodico “Forbes” ha intervistato Abdulla Ali AlSubousi, ambasciatore degliUniti in Italia, che ha spiegato l’importanza della collaborazione con l’Italia, soffermandosi suglieffettuati in ambiti come ricerca scientifica, innovazione e sostenibilità, e sull’ingresso degli EAU nel gruppo dei BRICS.D.: Come sono le relazioni tra Italia edUniti?* Amb. Abdulla Ali AlSubousi: «Le relazioni tra gli EAU e l’Italia sono solide e dinamiche, fondate su interessi condivisi e sostenute dalla visione e dall’impegno dei nostri saggi leader.