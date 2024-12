Secoloditalia.it - Eccone un altro: Ruffini si dimette e fa il martire. «Io in campo? No». Ma l’addio è un “comizio” contro il governo

Leggi su Secoloditalia.it

Dopo giorni di rumors intorno a un suo possibile ruolo di federatore, vai a capire se della sinistra o del centro, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria, ha lasciato il suo incarico: le dimissioni, secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera, sono state presentate giovedì mattina al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. In una lunga intervista alla stessa testata,, 55 anni, alla guida dell’Agenzia delle Entrate dal 2017 per nomina delGentiloni e prima ancora di Equitalia con ilRenzi, ha smentito di voler scendere in, ma ha rivendicato il suo «diritto di parlare» e di occuparsi di politica «da cittadino», scagliando insieme una serie di accuse al, che suonano tanto come la preparazione del terreno esattamente per ciò che dice di non voler fare.