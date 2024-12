È lui è morto Finisce in tragedia il caso della scomparsa del 73enne Agostino

Leggi su Caffeinamagazine.it

Tragico epilogo sulladi, sparito nel nulla da 3 giorni. Purtroppo è stato trovato, col suo corpo ritrovato dai soccorritori che erano al lavoro incessantemente. Ad occuparsi delle indagini i carabinieri, che avevano precedentemente rinvenuto l’automobile dell’uomo, una Suzuki di colore bianco col tetto nero, che si trovava impantanata nel fango.I dettagli sulladisono stati rivelati dal sito Agrigentonotizie.it. Il pensionato èdopo aver fatto perdere le sue tracce il 10 dicembre. Nessuno sapeva che fine avesse fatto e nella mattinata del 13 dicembre è arrivata la notizia più brutta. La sua vettura era con la portiera aperta, ricoperta di fango e senza le chiavi all’interno.Leggi anche: “È il suo corpo”. Trovata morta bruciata Silvia Nowak, giorni dopo ladi, trovatodopo 3 giorni in campagnaIl cadavere diFanara, 73 anni, è stato individuato e recuperato in una campagna, precisamente in un canneto tra Racalmuto e Milena (Agrigento) in contrada Quattro Fanaiti.