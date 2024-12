Lettera43.it - Donna investita a Milano, disposti gli arresti domiciliari per l’autista del tir

Per Francesco Monteleone,del tir che mercoledì 11 dicembre ha investito e ucciso Rocio Espinoza Romero a, sono statigli. La pm Paola Biondolillo aveva chiesto la custodia in carcere, ma i suoi legali hanno chiesto e ottenuto la detenzione nel proprio domicilio. «Umanamente è chiaro che è una tragedia di dimensioni immani, ma si tratta di un’ipotesi colposa, un ragazzo di giovane età, incensurato, che non ha precedenti di polizia e che ha la patente e il camion in regola», hanno detto. L’uomo dovrà rispondere di omicidio stradale aggravato dall’omissione di soccorso per aver travolto Rocio, 34 anni, mentre stava attraversando sulle strisce con i suoi gemelli di un anno e la nonna. Dopo i fatti, se n’è andato senza prestare aiuto, venendo rintracciato dalle autorità qualche ora dopo.