Liberoquotidiano.it - "Diamanti”, di Ferzan Ozpetek è dedicato a Mariangela Melato, Virna Lisi e Monica Vitti, con cui avrebbe voluto fare un film

è sempre stato un regista molto sensibile a certi aspetti della vita, e profondamente ispirato dal lato umano delle persone che hanno avuto il coraggio di raccontarsi. Ancora una volta ci sorprende con il ricordo dei suoi primi anni in Italia. “La storia parte da un'esperienza personale”, spiega, quando negli anni '80 lavoravo come aiuto regista e frequentavo le sartorie di cinema (e teatro Tirelli). Erano luoghi che mi affascinavano, dove la creatività si declinava con l'ingegno. Questo progetto era l'occasione ideale per poter raccontare un mondo attorno al quale eleggere le donne a protagoniste assolute”. Il regista convoca le sue attrici preferite, quelle che ha amato e con ha lavorato: risultato? Unsublime, ambientato all'interno di un atelier sartoriale degli anni 70-80 , accompagnato dalle canzoni di Mina e di Giorgia nella parte finale.