Crollo dell'acquedotto a Secondigliano: evacuati 4 palazzi e stop idrico a Napoli nord e Comuni limitrofi

Il recenteha scosso latà locale, mettendo in evidenza la fragilità delle infrastrutture idriche in alcune aree della città. L’incidente ha portato all’evacuazione di quattroe ha causato unoprolungato del servizioe nei. In questo articolo, analizziamo le cause e le conseguenze dell’incidente, le misure adottate per gestire l’emergenza e l’impegno per il ripristino della rete idrica.Cause e conseguenze del: analisi dell’impatto sull’acquedotto diIlè stato attribuito principalmente a un cedimento strutturale dovuto a fattori di usura e mancanza di manutenzione adeguata. Negli ultimi anni, segni di deterioramento erano già evidenti, e l’incapacità di affrontare tempestivamente queste problematiche ha portato al disastro.