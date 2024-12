Anteprima24.it - Conte: “Il Napoli riparte lavorando e con la mentalità cresciuta”

Tempo di lettura: 3 minuti“Si. Ladella squadra deve continuare a crescere e anche le cadute devono aiutarci a rafforzare questa. Domani vedremo se facciamo step avanti o siamo rimasti uguali o abbiamo fatto un passo indietro”. Lo afferma il tecnico delAntonioalla vigilia della sfida di domani in casa dell’Udinese dopo la doppia sconfitta contro la Lazio.“A Udine come in tutti i match – ha spiegato– vale sempre avere la giusta intensità e attenzione durante la partita, la voglia di dominare. La partita non si decide nei primi 15? o negli ultimi 5?, ma si deve essere più bravi dell’avversario nei 95 minuti”. QUI UDINE – “Affrontiamo una grande squadra, che due anni fa ha vinto lo scudetto. Siamo concentrati sulla partita di domani e Alexis Sanchez sarà finalmente con noi.