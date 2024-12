Ilfattoquotidiano.it - Consiglio d’Europa durissimo sui Cpr italiani: “Migranti maltrattati e sedati”. Il governo replica e sull’Albania respinge ogni critica

Ilha pubblicato un rapporto critico sui Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr), denunciando maltrattamenti, condizioni inadeguate e problemi di gestione, e inserendosi nell’ormai lunga tradizione di documenti sulle violazioni nei Cpr, documentate da organismi istituzionali come il Garante nazionale e i Garanti locali dei diritti delle persone private della liberta? personale, da organizzazioni della societa? civile e da numerose testimonianze di persone recluse. A firmare il Report è il Comitato per la Prevenzione della Tortura (CPT), dopo una visita condotta tra il 2 e il 12 aprile 2024 in quattro centri (Milano, Gradisca d’Isonzo, Potenza e Roma). In particolare, si evidenziano maltrattamenti fisici e l’ampio uso di psicofarmaci non prescritti. Ilha pubblicato anche le risposte delitaliano, che ridimensiona il quadro generale e ricorda che è già operativo un gruppo di lavoro istituito il 15 febbraio 2024, costituito da Dipartimenti del Viminale e personale Unhcr, per monitorare i Cpr e implementare miglioramenti, oltre all’impegno a collaborare e soddisfare le raccomandazioni.