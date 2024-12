Con me hai chiuso Amici 24 Rudy Zerbi taglia l’allievo della sua squadra

Leggi su Caffeinamagazine.it

Anticipazioni bomba sulla nuova punta di24,scarica. Una decisione che fa discutere mentre entra, a sorpresa, un nuovo allievo. Dalle anticipazioni poi si scopre anche altro: tre allievi si sono visti ritirare la maglia mentre mezza classe è finita in sfida, il motivo? Scarsa pulizia. “La Celentano è entrata con una camera in casetta durante la registrazione e ha visto che tutte le camere erano sottosopra e ha chiesto di mettere in sda i suoi alunni”.>> “Maria, devi intervenire”.24, Lorella Cuccarini contro Anna Pettinelli: le accuse e la lite“Inizialmente i prof hanno accettato ma poi la produzione ha confermato che alcuni di loro (Alessia, Chiara, Daniele ecc) erano quelli che pulivano di più e quindi Maria ha deciso di togliere la maglia a loro”.