Chi è Francois Bayrou il nuovo premier francese

Macron ha nominato poco fa il: si tratta di, ex sindaco di Pau. Andiamo a scoprire insieme chi è il primo ministro transalpinoè ilprimo ministro. Dopo la caduta di Michel Barnier, Macron ha iniziato tutti i confronti del caso per scegliere il. Le riflessioni lo hanno portato a nominare il presidente del MoDem, partito di centro. L’ex sindaco di Pau è considerato uno dei principali sostenitori del presidente transalpino, ma in passato non ha espresso comunque dei disaccordi.Chi è, il(Ansa) – cityrumors.itStando a quanto riferito da fonti della presidenza, citate dall’Ansa, anche questa mattina ci sono stati dei piccoli scontri durante il lungo colloquio prima della nomina. Questo non ha comunque fatto cambiare idea a Macron, il quale ha confermato la scelta di affidargli l’incarico diprimo ministro.