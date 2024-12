Puntomagazine.it - Castellammare di Stabia, Teatro Stabile Santa Filomena: Maria Rosaria Selo presenta il libro “Pucundria”

Lazione del nuovo romanzo di, organizzata dall’associazione “Achille Basile – Le ali della letteratura”, avverrà lunedì 16 dicembre “” rivolge lo sguardo ad una realtà che custodisce delle storAl via lazione del nuovodi, “” edito da Marotta&Cafiero, presso gli spazi deldidisito in via V. M. Sarnelli, 26. L’evento letterario avrà luogo lunedì 16 dicembre a partire dalle ore 18:00 e sarà presieduto dall’associazione culturale Achille Basile – Le ali della letteratura nell’ambito della X edizione delloFestival – Premio Annibale Ruccello 2024Dialogheranno con l’autore la professoressa e presidente dell’associazione culturale Carmen Matarazzo, le giornaliste AnnaCafaro ed Emanuela Francini.