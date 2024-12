Ilgiorno.it - "Atlantis, Le Cirque Du Mar" : lo spettacolo, senza animali, che sensibilizza sull’inquinamento marino

Milano, 13 dicembre 2024 – Arriva per la prima volta in Italia, a Milano, lo show ", LeDu Mar" per stupire ere il pubblico sulla tematica dell'inquinamento. Il programma Dal 25 dicembre 2024 al 19 gennaio 2025 all’Acquatica Park di Milano, Riccardo Moroni e Divier D'amico Production portano unoinedito che nei mesi scorsi ha registrato un incredibile successo in diversi paesi esteri come Malta, Svizzera e Slovenia. Sotto lo chapiteau si alterneranno artisti circensi di altissimo livello come Cesar Pindo, contorsionista di fama internazionale, ballerine, acrobati, giocolieri, illusionisti e trasformisti. L'attrazione è rappresentata dalle fontane danzanti, una forma di intrattenimento innovativa dove getti d’acqua, luci colorate e note musicali si mescolano, creando suggestive coreografie che accompagnano i numeri.