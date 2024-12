Dilei.it - Anticipazioni The Voice Kids del 13 dicembre: tutto pronto per la semifinale

Theentra sempre più nel vivo con la, in onda venerdì 13come sempre in prima serata su Rai 1. Antonella Clerici ha guidato il pubblico nel corso delle Blind Auditions, ormai giunte al termine e dalle quali sono emerse finalmente le quattro squadre, ciascuna delle quali capeggiata dai coach Arisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. I giovanissimi talenti sono pronti a sfidarsi all’ultima nota, per aggiudicarsi un posto nell’ambita finale.The, ledella, dunque, per ladi The, il talent di Rai 1 giunto alla sua terza edizione che ogni venerdì sera tiene incollati al piccolo schermo tantissimi telespettatori. Gli ascolti non mentono e premiano lo show di Antonella Clerici, guida perfetta per i piccoli artisti pronti a deliziare i coach con le proprie voci e a emozionarci con le loro storie.