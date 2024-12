Panorama.it - A scuola di futuro

Da spento è un varco buio, tutto nero, ma basta un tocco sullo schermo ed ecco che il cancello si spalanca, l’orizzonte si accende di colori: «Come azienda, rappresentiamo la prima porta d’ingresso al digitale in Italia. Lo smartphone è uno spioncino piccolo da cui guardare un universo immenso, una prateria di contenuti e possibilità». Tommaso Vitali, direttore B2C Marketing & New Business e Sustainability Ambassador di WindTre, ama raccontare le sue visioni attraverso le analogie. Lo fa per semplificare l’innovazione, enfatizzarne con chiarezza i pregi e, con la stessa lucidità, i pericoli: «Per esempio, nella vita reale non lasceremmo mai su una scrivania qualche contenuto imbarazzante scritto su un foglio. Nelle chat e sui social network condividiamo tanto con leggerezza, senza preoccuparcene troppo.