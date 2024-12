Vertici Rai le opposizioni scrivono a La Russa e Fontana | È surreale che la maggioranza blocchi la votazione del presidente

Leggi su Open.online

È la quintadi fila che, in realtà, non si celebra per mancanza del numero legale. La commissione di Vigilanza Rai, ogni qualvolta viene convocata per eleggere ladel Cda di viale Mazzini, resta deserta. Cioè, sono i parlamentari di centrodestra a non presentarsi, perché non hanno i numeri sufficienti per procedere all’elezione senza prima trovare un accordo con parte dell’opposizione. Un raro esempio di ostruzionismo di. I capigruppo di centrosinistra nella commissione parlamentare si sono rivolti, a questo punto, alla seconda e alla terza carica dello Stato per denunciare «l’insostenibile impasse». A Ignazio Lae Lorenzoè stato chiesto «un intervento tempestivo per ripristinare al più presto una condizione di normalità per i lavori della commissione».