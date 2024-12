Ilgiorno.it - Un centro di ricerca in città. Obiettivi su salute e riabilitazione. Al lavoro i Poli Milano e del Lario

Undiall’avanguardia sullae per la. Per prevenire malattie e incidenti. Per comprendere le conseguenze dell’ambiente, dei fattori esterni e della società sulla mente e sul fisico. Per permettere a chi ha subito gravi lesioni di ricominciare muoversi e praticare sport. Sarà il luogo dove docenti, scienziati e studenti di tutto il mondo e i migliori medici, bioingegneri e tecnici dellamiglioreranno la vita di tutti, ma specialmente di quanti a cui la vita ha chiesto di più. A realizzare ildisaranno itori deltecnico didel Polo territoriale di Lecco egli specialisti delladi Villa Beretta di Costa Masnaga, la struttura di Medicina riabilitativa del Valduce di Como, i cui manager hanno stanziato 5 milioni di euro per completarlo entro il 2027.